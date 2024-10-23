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Глави МЗС України та Оману обговорили Формулу миру та питання зміцнення торговельних звʼязків на базі спільної комісії

Київ • УНН

 • 21045 перегляди

Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.

Глави МЗС України та Оману обговорили Формулу миру та питання зміцнення торговельних звʼязків на базі спільної комісії

Андрій Сибіга обговорив Формулу миру та свободу мореплавства з главою МЗС Оману Бадром бін Хамадом Аль-Бусаїді.

Пише УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ.

Міністри закордонних справ України та Оману під час зустрічі обговорили Формулу миру, як єдиному шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Андрій Сибіга поінформував міністра закордонних справ Оману Аль-Бусаїді щодо ситуації на полі бою, російських обстрілів українських міст і громад, ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах, зокрема пошкодження за попередній місяць суден з вантажами продовольства.

Міністр закликав Оман підтримати позицію України щодо необхідності гарантувати свободу мореплавства в Чорному морі та запросив оманську сторону взяти участь в третьому Продовольчому саміті в Києві цього року. 

Також глави української та оманської дипломатій висловили взаємну готовність до розвитку договірно-правової бази. Міністри також підтвердили готовність до започаткування міжурядової спільної комісії для зміцнення торговельних звʼязків.

Сторони окремо обговорили розширення культурно-гуманітарної співпраці. Андрій Сибіга запропонував приєднати Національний музей Оману до ініціативи Першої леді України Олени Зеленської із запуску україномовних аудіогідів у найбільш визначних місцях світу.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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