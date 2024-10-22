Сибіга провів зустріч з головним радником Ердогана: обговорили питання партнерства та допомоги Туреччини в Чорному морі
Київ • УНН
Глава МЗС України зустрівся з головним радником президента Туреччини. Обговорили стратегічне партнерство, безпеку судноплавства в Чорному морі та звільнення українських полонених.
Глава МЗС України, під час зустрічі з радником президента Туреччини, звертався до тем безпеки судноплавства в Чорному морі та звільнення захисників України з полону рф.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України
Я зустрівся з головним радником Президента Туреччини Ердогана з питань національної та зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем, ми обговорили українсько-турецьке стратегічне партнерство, безпеку в Чорному морі та свободу судноплавства. Ми цінуємо важливу роль Туреччини у забезпеченні продовольчої безпеки та звільненні наших людей з російського полону
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УНН повідомляв, що міністри закордонних справ України та Туреччини обговорили допомогу у звільненні українських військовополонених з російського полону. Підписано документи для зміцнення співпраці між міністерствами.
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