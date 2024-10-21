В Україні очікують на візит президента Туреччини Ердогана
Київ • УНН
Україна та Туреччина створили спільну робочу групу з відбудови. Очікується візит турецької делегації та президента Ердогана, а турецькі компанії беруть активну участь в оборонних проєктах України.
В цьому році Україна та Туреччина заснували спільну робочу з відбудови, в Україні очікують на візит турецької делегації найближчим часом. Також з очікують на візит президента Реджепа Таїпа Ердогана. Як пише УНН, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, що пройшла в рамках його візиту до Анкари.
Вдячні за активну участь турецьких компаній у відбудові України. Вітатимемо збільшення їхньої присутності та проєктів. Цьогоріч ми заснували відповідну спільну робочу групу та очікуємо на візит турецької делегації до України найближчим часом. З нетерпінням очікуємо й на візит президента Ердогана
Він зазначив, що оборонна взаємодія - один з найбільш динамічних напрямків в українсько-турецькій співпраці.
Сибіга нагадав, що турецький бізнес зміцнює обороноздатність України вже зараз. Компанія Baykar споруджує завод, компанія STM будує корвети "Іван Мазепа" та "Іван Виговський" для ВМС. Тривають й інші проєкти.
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Доповнення
В січні Україна та Туреччина створили спільну робочу групу з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) та напрацювали пріоритетні напрямки співпраці, які включають відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах, проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту, захист критичної інфраструктури та відновлення житла тощо.
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