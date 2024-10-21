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В Україні очікують на візит президента Туреччини Ердогана

Київ • УНН

 • 13790 перегляди

Україна та Туреччина створили спільну робочу групу з відбудови. Очікується візит турецької делегації та президента Ердогана, а турецькі компанії беруть активну участь в оборонних проєктах України.

В Україні очікують на візит президента Туреччини Ердогана

В цьому році Україна та Туреччина заснували спільну робочу з відбудови, в Україні очікують на візит турецької делегації найближчим часом. Також з очікують на візит президента Реджепа Таїпа Ердогана. Як пише УНН, про це заявив міністр  закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, що пройшла в рамках його візиту до Анкари.

Вдячні за активну участь турецьких компаній у відбудові України. Вітатимемо збільшення їхньої присутності та проєктів. Цьогоріч ми заснували відповідну спільну робочу групу та очікуємо на візит турецької делегації до України найближчим часом. З нетерпінням очікуємо й на візит президента Ердогана

- сказав Сибіга.

Він зазначив, що оборонна взаємодія - один з найбільш динамічних напрямків в українсько-турецькій співпраці.

Сибіга нагадав, що турецький бізнес зміцнює обороноздатність України вже зараз. Компанія Baykar споруджує завод, компанія STM будує корвети "Іван Мазепа" та "Іван Виговський" для ВМС. Тривають й інші проєкти.

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Доповнення

В січні Україна та Туреччина  створили спільну робочу групу з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) та напрацювали пріоритетні напрямки співпраці, які включають відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах, проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту, захист критичної інфраструктури та відновлення житла тощо.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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