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В Украине ожидают визит президента Турции Эрдогана в Украину

В Украине ожидают визит президента Турции Эрдогана в Украину

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 11:05  •  2893 просмотра

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Украина и Турция создали совместную рабочую группу по восстановлению. Ожидается визит турецкой делегации и президента Эрдогана, а турецкие компании активно участвуют в оборонных проектах Украины.

В этом году Украина и Турция основали совместную рабочую по восстановлению, в Украине ожидают визит турецкой делегации в ближайшее время. Также с ожидают визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет УНН, об этом заявил министр  иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, прошедшей в рамках его визита в Анкару.

Благодарны за активное участие турецких компаний в восстановлении Украины. Будем приветствовать увеличение их присутствия и проектов. В этом году мы основали соответствующую совместную рабочую группу и ожидаем визит турецкой делегации в Украину в ближайшее время. С нетерпением ожидаем и визит президента Эрдогана

- сказал Сибига.

Он отметил, что оборонное взаимодействие - одно из наиболее динамичных направлений в украинско-турецком сотрудничестве.

Сибига напомнил, что турецкий бизнес укрепляет обороноспособность Украины уже сейчас. Компания Baykar строит завод, компания STM строит корветы "Иван Мазепа" и "Иван Выговский" для ВМС. Продолжаются и другие проекты.

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Дополнение

В январе Украина и Турция создали совместную рабочую группу по восстановлению (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) и разработали приоритетные направления сотрудничества, которые включают восстановление дорожной инфраструктуры и строительство временных мостов и путепроводов на ключевых маршрутах, проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры водного транспорта, защита критической инфраструктуры и восстановление жилья и тому подобное.

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган25 сентября 2024, 10:02 • 52522 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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