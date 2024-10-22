Сибіга зустрівся з керівником розвідки Туреччини: говорили про фронт і безпеку в Чорному морі
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Ібрагімом Каліном ситуацію на фронті та безпеку в Чорному морі. Візит міністра до Туреччини спрямований на зміцнення партнерства та досягнення справедливого миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про зустріч з керівником Національної розвідувальної служби Туреччини Ібрагімом Каліном, де сторони обговорили ситуацію на фронті та безпеку в Чорному морі, пише УНН.
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"Я зустрівся з моїм добрим другом Ібрагімом Каліном, керівником Національної розвідувальної служби Туреччини. Поінформував про ситуацію на фронті, План перемоги та Другий Глобальний Саміт миру. Ми обговорили шляхи відновлення безпеки в Чорному морі, свободу судноплавства та справедливий і тривалий мир", – зазначив глава МЗС у X.
Нагадаємо
21 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини. За дорученням Президента Зеленського він має провести важливі переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.