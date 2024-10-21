Сибіга та Фідан обговорили питання турецької допомоги у звільненні військовополонених
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Туреччини обговорили допомогу у звільненні українських військовополонених з російського полону. Підписано документи для зміцнення співпраці між міністерствами.
Глави МЗС України та Туреччини обговорили питання турецької допомоги у звільненні українських військовополонених з російського полону, зокрема кримських татар. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає кореспондент УНН.
Ми обговорили питання надання сприяння турецької сторони у звільненні військовополонених з російського полону, в тому числі кримських татар
Також повідомляється, що Сибіга та Фідан підписали два документи для зміцнення взаємодії: план консультації між міністерствами на наступні кілька років та меморандум про обмін та стажування дипломатів.
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Доповнення
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