Сибига и Фидан обсудили вопросы турецкой помощи в освобождении военнопленных

Главы МИД Украины и Турции обсудили вопросы турецкой помощи в освобождении украинских военнопленных из российского плена, в частности крымских татар. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент УНН.

Мы обсудили вопрос оказания содействия турецкой стороны в освобождении военнопленных из российского плена, в том числе крымских татар - сказал Сибига.

Также сообщается, что Сибига и Фидан подписали два документа для укрепления взаимодействия: план консультации между министерствами на следующие несколько лет и меморандум об обмене и стажировке дипломатов.

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Дополнение

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в июле сообщал, что россия игнорирует запросы Турции о посещении военнопленных украинцев, которых удерживают в рф.

В Украине ожидают визит президента Турции Эрдогана в Украину