Сибига и Фидан обсудили вопросы турецкой помощи в освобождении военнопленных
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Турции обсудили помощь в освобождении украинских военнопленных из российского плена. Подписаны документы для укрепления сотрудничества между министерствами.
Главы МИД Украины и Турции обсудили вопросы турецкой помощи в освобождении украинских военнопленных из российского плена, в частности крымских татар. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент УНН.
Мы обсудили вопрос оказания содействия турецкой стороны в освобождении военнопленных из российского плена, в том числе крымских татар
Также сообщается, что Сибига и Фидан подписали два документа для укрепления взаимодействия: план консультации между министерствами на следующие несколько лет и меморандум об обмене и стажировке дипломатов.
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