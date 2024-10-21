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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  166586 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  138779 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из плена рф вернули 3767 украинцев: Зеленский рассказал, что пришлось пережить людям

Из плена рф вернули 3767 украинцев: Зеленский рассказал, что пришлось пережить людям

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:09  •  7709 просмотра

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Президент Украины сообщил о возвращении 3767 граждан из российского плена. Зеленский отметил необходимость освобождения всех пленных и рассчитывает на помощь Ватикана и партнеров.

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 3767 наших граждан, сообщил в понедельник, 21 октября, Президент Владимир Зеленский. По его словам, пытки, унижения и голод - то, через что наши украинские люди проходят в российских тюрьмах и лагерях, передает УНН

Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации

- написал Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей. 

Он указал, что вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, необходимо сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. В этом вопросе Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех наших партнеров, указал Зеленский.

Напомним

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил возвращение  пленных и депортированных людей.

В плену в России находится более 400 женщин, а в целом, только по подтвержденным данным, в плену - 1700 гражданских людей, но это количество может быть больше.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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