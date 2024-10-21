Из плена рф вернули 3767 украинцев: Зеленский рассказал, что пришлось пережить людям

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 3767 наших граждан, сообщил в понедельник, 21 октября, Президент Владимир Зеленский. По его словам, пытки, унижения и голод - то, через что наши украинские люди проходят в российских тюрьмах и лагерях, передает УНН.

Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации - написал Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей.

Он указал, что вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, необходимо сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. В этом вопросе Украина рассчитывает на помощь Ватикана и всех наших партнеров, указал Зеленский.

Напомним

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил возвращение пленных и депортированных людей.

В плену в России находится более 400 женщин, а в целом, только по подтвержденным данным, в плену - 1700 гражданских людей, но это количество может быть больше.