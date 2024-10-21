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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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З полону рф повернули 3767 українців: Зеленський розповів, що довелось пережити людям

Київ • УНН

 • 15600 перегляди

Президент України повідомив про повернення 3767 громадян з російського полону. Зеленський наголосив на необхідності звільнення всіх полонених та розраховує на допомогу Ватикану і партнерів.

З полону рф повернули 3767 українців: Зеленський розповів, що довелось пережити людям

З початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 3767 наших громадян, повідомив у понеділок, 21 жовтня, Президент Володимир Зеленський. За його словами, тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах, передає УНН

Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації

- написав Зеленський у Telegram.

За словами голови держави, росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей. 

Він вказав, що разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, необхідно зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. У цьому питанні Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів, вказав Зеленський.

Нагадаємо

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском обговорив повернення  полонених і депортованих людей.

У полоні в росії перебуває понад 400 жінок, а загалом, лише за підтвердженими даними, у полоні - 1700 цивільних людей, але ця кількість може бути більшою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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