З полону рф повернули 3767 українців: Зеленський розповів, що довелось пережити людям
Київ • УНН
Президент України повідомив про повернення 3767 громадян з російського полону. Зеленський наголосив на необхідності звільнення всіх полонених та розраховує на допомогу Ватикану і партнерів.
З початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 3767 наших громадян, повідомив у понеділок, 21 жовтня, Президент Володимир Зеленський. За його словами, тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах, передає УНН.
Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації
За словами голови держави, росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей.
Він вказав, що разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, необхідно зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. У цьому питанні Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів, вказав Зеленський.
Нагадаємо
11 жовтня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском обговорив повернення полонених і депортованих людей.
У полоні в росії перебуває понад 400 жінок, а загалом, лише за підтвердженими даними, у полоні - 1700 цивільних людей, але ця кількість може бути більшою.