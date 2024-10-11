Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців
Київ • УНН
Президент України Зеленський під час зустрічі з Папою Франциском обговорив повернення полонених і депортованих українців. Глава держави розраховує на сприяння Святого Престолу у поверненні додому захоплених у російський полон.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском обговорив повернення полонених і депортованих людей. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Президент підкреслив, що для всіх в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в рф.
Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців
Нагадаємо
Під час зустрічі Папою Римським Франциском Володимир Зеленський подарував понтифіку картину за мотивами різанини у Бучі.