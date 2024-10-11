Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил возвращение пленных и депортированных людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Президент подчеркнул, что для всех в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей. Это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в РФ.

Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев