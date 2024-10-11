Зеленський подарував Папі Франциску картину про масові вбивства в Бучі
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з Папою Франциском у Ватикані. Він подарував понтифіку картину, що зображує маленьку дівчинку Марічку, яка символізує жертв масового вбивства в Бучі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Голова держави подарував Папі картину за мотивами різанини у Бучі, повідомляє Vatican News, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, Зеленський спілкувався з понтифіком приватно понад півгодини.
Головною темою сьогоднішньої ранкової аудієнції Папи Франциска з Володимиром Зеленським стало масове вбивство понад 630 мирних жителів Бучі під час окупації .
Український Президент подарував Папі картину із зображенням маленької дівчинки Марічки, яка своїми тьмяними очима, шарфом і коричневим пальто уособлює всіх жителів Бучі, яким довелося стати свідками викрадень, катувань, пограбувань, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх.
Понтифік, своєю чергою, передав українському Президенту бронзову табличку з квіткою та написом "Мир – тендітна квітка".
Це вже втретє, коли Франциск приймає президента у Ватикані, востаннє - у травні 2023 року.
Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Франциском.
Доповнення
Під час зустрічі з главою УГКЦ 10 жовтня Папа Франциск запевнив у подальшій підтримці України та використанні дипломатичних механізмів для припинення війни. Він наголосив на необхідності допомоги Україні перед зимою.