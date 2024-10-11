Зеленский подарил Папе Франциску картину о массовых убийствах в Буче
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с Папой Франциском в Ватикане. Он подарил понтифику картину, изображающую маленькую девочку Маричку, которая символизирует жертв массового убийства в Буче.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Глава государства подарил Папе картину по мотивам резни в Буче, сообщает Vatican News, передает УНН.
Детали
Как сообщается, Зеленский общался с понтификом приватно более получаса.
Главной темой сегодняшней утренней аудиенции Папы Франциска с Владимиром Зеленским стало массовое убийство более 630 мирных жителей Бучи во время оккупации .
Украинский Президент подарил Папе картину с изображением маленькой девочки Марички, которая своими тусклыми глазами, шарфом и коричневым пальто олицетворяет всех жителей Бучи, которым пришлось стать свидетелями похищений, пыток, ограблений, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних.
Понтифик, в свою очередь, передал украинскому Президенту бронзовую табличку с цветком и надписью "Мир - хрупкий цветок".
Это уже третий раз, когда Франциск принимает президента в Ватикане, последний раз - в мае 2023 года.
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.
Дополнение
Во время встречи с главой УГКЦ 10 октября Папа Франциск заверил в дальнейшей поддержке Украины и использовании дипломатических механизмов для прекращения войны. Он отметил необходимость помощи Украине перед зимой.