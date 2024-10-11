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Зеленский подарил Папе Франциску картину о массовых убийствах в Буче

Зеленский подарил Папе Франциску картину о массовых убийствах в Буче

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:36  •  3419 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с Папой Франциском в Ватикане. Он подарил понтифику картину, изображающую маленькую девочку Маричку, которая символизирует жертв массового убийства в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Глава государства подарил Папе картину по мотивам резни в Буче, сообщает Vatican News, передает УНН

Детали 

Как сообщается, Зеленский общался с понтификом приватно более получаса.

Главной темой сегодняшней утренней аудиенции Папы Франциска с Владимиром Зеленским стало массовое убийство более 630 мирных жителей  Бучи во время оккупации . 

 Украинский Президент подарил Папе картину с изображением маленькой девочки Марички, которая своими тусклыми глазами, шарфом и коричневым пальто олицетворяет всех жителей  Бучи, которым пришлось стать свидетелями похищений, пыток, ограблений, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних. 

Понтифик, в свою очередь, передал украинскому Президенту бронзовую табличку с цветком и надписью "Мир - хрупкий цветок". 

Это уже третий раз, когда Франциск принимает президента в Ватикане, последний раз - в мае 2023 года. 

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. 

Дополнение 

Во время встречи с главой УГКЦ 10 октября Папа Франциск заверил в дальнейшей поддержке Украины и использовании дипломатических механизмов для прекращения войны. Он отметил необходимость помощи Украине перед зимой.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
papa-frantsiskПапа Франциск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
vatikanВатикан