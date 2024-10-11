Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Франциском
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском. Це друга приватна аудієнція Зеленського у Ватикані після зустрічі в травні 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Франциском, повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого о турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою.
Це друга приватна аудієнція Зеленського у Ватикані після зустрічі в травні 2023 року, хоча обидва лідери також зустрічалися на саміті G7 у червні цього року на півдні Італії.
Доповнення
Під час зустрічі з главою УГКЦ 10 жовтня Папа Франциск запевнив у подальшій підтримці України та використанні дипломатичних механізмів для припинення війни. Він наголосив на необхідності допомоги Україні перед зимою.