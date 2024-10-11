Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Франциском
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан для переговоров с Папой Франциском. Это вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Зеленский прибыл в Ватикан для переговоров с Папой Франциском во время своего турне по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой.
Это вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи в мае 2023 года, хотя оба лидера также встречались на саммите G7 в июне этого года на юге Италии.
Дополнение
Во время встречи с главой УГКЦ 10 октября Папа Франциск заверил в дальнейшей поддержке Украины и использовании дипломатических механизмов для прекращения войны. Он отметил необходимость помощи Украине перед зимой.