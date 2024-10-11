Зеленський на зустрічі з Папою Франциском: понад 400 жінок у російському полоні, а загалом щонайменше 1700 цивільних

У полоні в росії перебуває понад 400 жінок, а загалом, лише за підтвердженими даними, у полоні - 1700 цивільних людей, але ця кількість може бути більшою. Про це повідомив Президент України під час зустрічі з Папою Римським Франциском, запросивши представника Ватикану на конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Нам відомо, що в полоні в росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим - зазначив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану.

Глава держави подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

"Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході", - повідомили в ОП.

Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, тяжкохворі, жінки та діти.

"росія продовжує примусове переселення наших українських дітей – з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у росію. І надзвичайно важко потім узагалі шукати цих дітей", - зауважив Глава держави.

Окремо Зеленський зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців

Він попросив понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.