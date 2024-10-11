Зеленский на встрече с Папой Франциском: более 400 женщин в российском плену, а всего не менее 1700 гражданских

В плену у россии находится более 400 женщин, а в целом, только по подтвержденным данным, в плену - 1700 гражданских людей, но это количество может быть больше. Об этом сообщил Президент Украины во время встречи с Папой Римским Франциском, пригласив представителя Ватикана на конференцию по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Нам известно, что в плену у россии более 400 женщин. Точно подтверждено через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находятся 1700 гражданских людей. По нашим данным, это число может быть существенно больше - отметил Зеленский.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана.

Глава государства поблагодарил Его Святейшество за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира.

"Зеленский рассказал о работе над реализацией Формулы мира, в частности о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии", - сообщили в ОП.

Президент отметил, что в российском плену находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети.

"россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей - из одних оккупированных районов в другие. А также продолжает депортировать наших украинских детей в россию. И очень трудно потом вообще искать этих детей", - отметил Глава государства.

Отдельно Зеленский сделал упор на пленных журналистах и рассказал, что накануне стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение пленных украинцев

Он попросил понтифика способствовать возвращению домой украинских журналистов, общественных деятелей, руководителей громад с оккупированной территории, всех захваченных в плен. На встрече договорились, что Украина передаст список пленных журналистов.

Президент акцентировал, что почти все, кто возвращается из плена, нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.