Сибига провел встречу с главным советником Эрдогана: обсудили вопросы партнерства и помощи Турции в Черном море
Киев • УНН
Глава МИД Украины встретился с главным советником президента Турции. Обсудили стратегическое партнерство, безопасность судоходства в Черном море и освобождение украинских пленных.
Глава МИД Украины, во время встречи с советником президента Турции, обращался к темам безопасности судоходства в Черном море и освобождения защитников Украины из плена рф.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины
Я встретился с главным советником Президента Турции Эрдогана по вопросам национальной и внешней политики Акифом Чагатаем Кылычем, мы обсудили украинско-турецкое стратегическое партнерство, безопасность в Черном море и свободу судоходства. Мы ценим важную роль Турции в обеспечении продовольственной безопасности и освобождении наших людей из российского плена», - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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Напомним,
УНН сообщал, что министры иностранных дел Украины и Турции обсудили помощь в освобождении украинских военнопленных из российского плена. Подписаны документы для укрепления сотрудничества между министерствами.
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