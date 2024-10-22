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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига провел встречу с главным советником Эрдогана: обсудили вопросы партнерства и помощи Турции в Черном море

Сибига провел встречу с главным советником Эрдогана: обсудили вопросы партнерства и помощи Турции в Черном море

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 09:21  •  153 просмотра

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Глава МИД Украины встретился с главным советником президента Турции. Обсудили стратегическое партнерство, безопасность судоходства в Черном море и освобождение украинских пленных.

Глава МИД Украины, во время встречи с советником президента Турции, обращался к темам безопасности судоходства в Черном море и освобождения защитников Украины из плена рф.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины

Я встретился с главным советником Президента Турции Эрдогана по вопросам национальной и внешней политики Акифом Чагатаем Кылычем, мы обсудили украинско-турецкое стратегическое партнерство, безопасность в Черном море и свободу судоходства. Мы ценим важную роль Турции в обеспечении продовольственной безопасности и освобождении наших людей из российского плена», - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Украине ожидают визит президента Турции Эрдогана в Украину21 октября 2024, 11:05 • 12700 просмотров

Напомним,

УНН сообщал, что министры иностранных дел Украины и Турции обсудили помощь в освобождении украинских военнопленных из российского плена. Подписаны документы для укрепления сотрудничества между министерствами.

Сибига встретился с руководителем разведки Турции: говорили о фронте и безопасности в Черном море22 октября 2024, 07:38 • 8544 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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