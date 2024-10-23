Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці. Про це повідомили у МЗС України у середу, пише УНН.
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"Після завершення візиту до Туреччини, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського відвідає чотири держави арабського світу та Африки для просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, розвитку торгівлі та економічної співпраці. 23-28 жовтня глава МЗС відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Арабська Республіку Єгипет та Південно-Африканську Республіку", - повідомили у МЗС.
Вказано, що 23 жовтня міністр проведе переговори з політичним керівництвом Султанату Оман та українською громадою.
24 та 25 жовтня глава МЗС перебуватиме з візитом в Анголі. В Лусаці заплановані його переговори з низькою ангольських високопосадовців і зустріч з українцями Анголи.
26 жовтня міністр здійснить візит до Арабської Республіки Єгипет. В Каїрі відбудуться його переговори з високопосадовцями Єгипту та керівництвом Ліги арабських держав, підписання двосторонніх документів та зустріч з українською громадою.
27-28 жовтня Андрій Сибіга здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. В Йоханнесбурзі заплановані його переговори з високопосадовцями ПАР, представниками ділових кіл, провідними експертами та українською громадою.
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