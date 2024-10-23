Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно

ukenru
Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  35249 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
  •  112260 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  118417 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  121456 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  119659 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  131617 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  103771 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  99396 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  79861 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
22 октября 2024, 06:34  •  129655 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие - Ермак

  •  78649 просмотра
Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

Зеленский: прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны

  •  77825 просмотра
В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

  •  95859 просмотра
Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

  •  81847 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  21765 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  121698 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  131597 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  123309 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

22 октября 2024, 06:34  •  129639 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  152816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  100778 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  103261 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  131397 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  167042 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  115068 просмотра
Актуальное
Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно

Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 05:59  •  6589 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества. Об этом сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.

Детали

«После завершения визита в Турцию, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского посетит четыре государства арабского мира и Африки для продвижения Формулы мира, развития политического диалога, консолидации гуманитарной и энергетической поддержки Украины, развития торговли и экономического сотрудничества. 23-28 октября глава МИД посетит Султанат Оман, Республику Ангола, Арабскую Республику Египет и Южно-Африканскую Республику», - сообщили в МИД.

Указано, что 23 октября министр проведет переговоры с политическим руководством Султаната Оман и украинской общиной.

24 и 25 октября глава МИД будет находиться с визитом в Анголе. В Лусаке запланированы его переговоры с рядом ангольских чиновников и встреча с украинцами Анголы.

26 октября министр совершит визит в Арабскую Республику Египет. В Каире состоятся его переговоры с высокопоставленными чиновниками Египта и руководством Лиги арабских государств, подписание двусторонних документов и встреча с украинской общиной. 

27-28 октября Андрей Сибига совершит визит в Южно-Африканскую Республику. В Йоханнесбурге запланированы его переговоры с высокопоставленными чиновниками ЮАР, представителями деловых кругов, ведущими экспертами и украинской общиной.

Сибига проинформировал главу МИД Турции о Плане победы Украины21 октября 2024, 10:00 • 15456 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
angolaАнгола
kairКаир
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
omanОман
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина