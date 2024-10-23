Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества. Об этом сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.
Детали
«После завершения визита в Турцию, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского посетит четыре государства арабского мира и Африки для продвижения Формулы мира, развития политического диалога, консолидации гуманитарной и энергетической поддержки Украины, развития торговли и экономического сотрудничества. 23-28 октября глава МИД посетит Султанат Оман, Республику Ангола, Арабскую Республику Египет и Южно-Африканскую Республику», - сообщили в МИД.
Указано, что 23 октября министр проведет переговоры с политическим руководством Султаната Оман и украинской общиной.
24 и 25 октября глава МИД будет находиться с визитом в Анголе. В Лусаке запланированы его переговоры с рядом ангольских чиновников и встреча с украинцами Анголы.
26 октября министр совершит визит в Арабскую Республику Египет. В Каире состоятся его переговоры с высокопоставленными чиновниками Египта и руководством Лиги арабских государств, подписание двусторонних документов и встреча с украинской общиной.
27-28 октября Андрей Сибига совершит визит в Южно-Африканскую Республику. В Йоханнесбурге запланированы его переговоры с высокопоставленными чиновниками ЮАР, представителями деловых кругов, ведущими экспертами и украинской общиной.
Сибига проинформировал главу МИД Турции о Плане победы Украины21 октября 2024, 10:00 • 15456 просмотров