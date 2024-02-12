Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  205090 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  262430 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  224028 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  269081 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  303014 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  240901 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  203723 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  216738 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211244 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Новости по теме

Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что рф не будет намеренно нападать на Румынию, поскольку нет оснований для агрессии.

Политика •   •  27332 просмотра
Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.

Война •   •  27268 просмотра
Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

Криминал и ЧП •   •  22567 просмотра
ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.

Новости Мира •   •  21816 просмотра
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Гороскоп на эту неделю предсказывает напряженный и напряженный период для всех знаков зодиака из-за соединения Марса, Венеры и Плутона, которое может усилить напряженность и обострить конфликты на глобальном уровне.

Общество •   •  76551 просмотра
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.

Война •   •  17977 просмотра
На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.

Экономика •   •  15194 просмотра
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.

Спорт •   •  13429 просмотра
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

Три человека получили ранения в Селидово в результате российского обстрела жилых домов в Покровском районе Донецкой области.

Война •   •  18990 просмотра
В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики

Экспорт семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине, в 2023 году увеличился в 1,5 раза до $77,2 млн.

Экономика •   •  16070 просмотра
В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики