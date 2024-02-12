Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Премьер-министр Марчел Чолаку считает, что российская федерация не рассматривает варианты агрессии против Румынии. Заявление чиновника было обнародовано на следующий день, после того, как жители румынского уезда Тулча получили ряд сообщений о возможности падения военных объектов из воздушного пространства, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

российская федерация не инициировала никакой преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что этого не будет, - для этого нет никаких оснований - сказал Марчел Чолаку.

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Министерство обороны Румынии подтвердило, что система радиолокационного наблюдения армии не обнаружила "никаких несанкционированных вторжений" в национальное воздушное пространство, и не было сообщений о случайных падениях обломков беспилотников

. Но следует отметить, что в пятницу 9 февраля, население уезда Тулча получило три сообщения RO-ALERT о возможности падения объектов из воздушного пространства, что является первым случаем такого рода в этом году, сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям Дельта.

Напомним,

УНН сообщал, что во время атаки российских беспилотников в Одесской области в Румынии объявляли предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали в небо истребители F-16.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.

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