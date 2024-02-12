Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго
Атака российского беспилотника на электроподстанцию в Павлограде Днепропетровской области оставила без электричества более 30 000 абонентов.
россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей
российские войска обстреляли ракетами С-300 частный сектор в городе Селидово Донецкой области, ранив бабушку и двух ее внуков.
Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА
Российские войска обстреляли из минометов две громады Сумской области, вызвав четыре взрыва, но о жертвах не сообщается.
Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации
Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.
На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки
За минувшие сутки российские войска совершили 199 обстрелов 22 населенных пунктов в Запорожской области Украины, в том числе 72 удара беспилотников и 117 артиллерийских ударов.
Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА
Российские войска ночью обстреляли два села в Харьковской области, повредив газопровод и жилой дом, а также обстреляли до 20 населенных пунктов в регионе в течение суток.
Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали
Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.
Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области
Четыре беспилотника-камикадзе были сбиты ночью в Николаевской области, а российские войска также обстреляли две громады, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА
За минувшие сутки российские войска 32 раза обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы и объекты инфраструктуры и ранив трех человек.
На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.
Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.