Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

В результате ночной атаки российских войск без света оставались более 53 бытовых потребителей в Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт, на последних находились более 1000 работников. Сейчас без электроснабжения около 30 тысяч абонентов, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает атаковать энергообъекты промышленной Днепропетровской области. Ночью в результате вражеской дроновой атаки отключилась подстанция 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в городе Павлоград Днепропетровской области. Произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование. При этом обесточились более 53 тысяч бытовых потребителей в Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт. На момент атаки в шахтах под землей находились более 1000 работников", - говорится в сообщении.

Как указано, "людей на поверхность не выводили - шахты и завод были запитаны по резервной схеме". "Позже подстанция запитана от дизель-генератора", - добавили в министерстве.

Как отмечается, пожар ликвидирован, "потребителей электроэнергии частично запитали". "Однако из-за ненадежности схемы подключения в 8 утра потребители, которые были запитаны, снова обесточивались", - указали в ведомстве.

"Сейчас в Павлограде и прилегающих территориях без напряжения около 30 тысяч абонентов. Продолжаются восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго.

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.