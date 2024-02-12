Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  192891 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  250188 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  213382 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  258863 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  294027 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  234896 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  200112 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  213830 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  210693 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207941 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

Атака российского беспилотника на электроподстанцию в Павлограде Днепропетровской области оставила без электричества более 30 000 абонентов.

Война •   •  1075 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей

российские войска обстреляли ракетами С-300 частный сектор в городе Селидово Донецкой области, ранив бабушку и двух ее внуков.

Война •   •  1345 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей

Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Российские войска обстреляли из минометов две громады Сумской области, вызвав четыре взрыва, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  3597 просмотра
Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.

Здоровье •   •  4477 просмотра
Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

За минувшие сутки российские войска совершили 199 обстрелов 22 населенных пунктов в Запорожской области Украины, в том числе 72 удара беспилотников и 117 артиллерийских ударов.

Война •   •  8750 просмотра
На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Российские войска ночью обстреляли два села в Харьковской области, повредив газопровод и жилой дом, а также обстреляли до 20 населенных пунктов в регионе в течение суток.

Война •   •  11335 просмотра
Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

Новости Мира •   •  10311 просмотра
Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

Четыре беспилотника-камикадзе были сбиты ночью в Николаевской области, а российские войска также обстреляли две громады, но обошлось без жертв.

Война •   •  14047 просмотра
Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА

За минувшие сутки российские войска 32 раза обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы и объекты инфраструктуры и ранив трех человек.

Война •   •  16348 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.

Война •   •  17837 просмотра
На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.