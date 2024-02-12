На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

На Днепропетровщине пожар на энергетическом объекте привел к отключению около 29 тыс. абонентов в Павлоградском районе от света и 10 тыс. в Терновке от водоснабжения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодня украинские защитники уничтожили ракету над Новомосковским районом и 6 беспилотников над Павлоградским районам. Атака на энергетический объект привела к пожару, который спасатели укротили.

Однако в результате этого инцидента около 29 тысяч абонентов в Павлоградском районе остались без света, а еще 10 тысяч абонентов в Терновке остаются без воды.

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Также россияне обстреливали Никопольщину, используя тяжелую артиллерию против Марганецкой громады. Нет погибших или пострадавших среди мирного населения.

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