На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.
Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери рф в личном составе и технике в Украине достигли более 395 000 военнослужащих, более 6400 танков, а также тысячи других единиц военной техники и оборудования.
За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф
россия атаковала Украину ночью, применив 17 беспилотников "Шахид-136/131", ракету Х-59 и зенитные ракеты С-300. 14 беспилотников и ракета Х-59 были уничтожены украинскими силами.
В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности
17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля
Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.
рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области
Вчера россия 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.
Илон Маск отрицает продажу Starlink россии
Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX продала свои спутниковые интернет-терминалы Starlink рф.
ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены
По сообщениям, в результате израильских ударов по лагерю беженцев Рафах в Газе погибли 37 человек и десятки получили ранения.
Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов
После гибели палестинского тележурналиста во время израильского обстрела Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявил, что они никогда не убивают журналистов целенаправленно.