На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  192911 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  250210 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  213400 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  258878 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  294042 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  234908 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  200121 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  213836 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  210699 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207941 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.

Война •   •  17854 просмотра
На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери рф в личном составе и технике в Украине достигли более 395 000 военнослужащих, более 6400 танков, а также тысячи других единиц военной техники и оборудования.

Война •   •  16399 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

россия атаковала Украину ночью, применив 17 беспилотников "Шахид-136/131", ракету Х-59 и зенитные ракеты С-300. 14 беспилотников и ракета Х-59 были уничтожены украинскими силами.

Война •   •  22976 просмотра
Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.

Общество •   •  26068 просмотра
В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

УНН Lite •   •  22719 просмотра
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Вчера россия 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.

Война •   •  25886 просмотра
рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX продала свои спутниковые интернет-терминалы Starlink рф.

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Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

По сообщениям, в результате израильских ударов по лагерю беженцев Рафах в Газе погибли 37 человек и десятки получили ранения.

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ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

После гибели палестинского тележурналиста во время израильского обстрела Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявил, что они никогда не убивают журналистов целенаправленно.

Новости Мира •   •  22317 просмотра
Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов