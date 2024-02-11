рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

После атаки российских дронов на город Павлоград населенные пункты Павлоградщины и Синельниковщины обесточены. Больницы переведены на альтернативное питание.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщине рф атаковала дронами город Павлоград.

Сейчас часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины имеет перебои с водоснабжением и страдает от обесточивания. Поэтому больницы переведены на альтернативное питание.

К счастью, нет жертв среди мирного населения.

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