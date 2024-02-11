рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании
российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.
Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, в том числе о ракетах, обнаруженных вблизи Павлограда.
Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.
Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении новых вражеских беспилотников в Васильковском районе Днепропетровской области, их движение указывает на возможное направление к городу Павлоград.
Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии
Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении ударных беспилотников иранского производства, движущихся над Запорожской и Днепропетровской областями.
В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных
Силы обороны уничтожили российскую военную технику и личный состав в Токмаке благодаря точным артиллерийским ударам при поддержке местного населения.
В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции
25-летнего рыбака, который потерялся между двумя общинами в Хмельницкой области, спасли после поисковой операции, которая длилась почти сутки.
В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года
Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.
россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов
россияне построили 30-километровую линию обороны, использовав более 2100 железнодорожных вагонов вдоль ответвления железной дороги в оккупированной Донецкой области Украины.