рф вдарила дронами по Павлограду: лікарні на альтернативному живленні

Після атаки російських дронів на місто Павлоград населені пункти Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлені. Лікарні переведено на альтернативне живлення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

На Дніпропетровщині рф атакувала дронами місто Павлоград.

Наразі частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини має перебої з водопостачанням та потерпає від знеструмлення. Відтак лікарні переведено на альтернативне живлення.

На щастя, немає жертв серед мирного населення.

Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях