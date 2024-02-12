На Дніпропетровщині атака рф на енергетичний об'єкт призвела до відключення: 29 000 абонентів без світла та 10 000 без води.
Київ • УНН
Українські захисники знищили ракету та 6 безпілотників у Дніпропетровській області. 29 000 людей залишилися без світла у Павлоградському районіта та 10 000 абонентів без води у Тернівці після пожежі на енергетичному об'єкті.
На Дніпропетровщині пожежа на енергетичному об'єкті призвела до відключення близько 29 тис. абонентів у Павлоградському від світла та 10 тис. у Тернівці від водопостачання. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У ніч на сьогодні українські захисники знищили ракету над Новомосковським районом та 6 безпілотників над Павлоградським районам. Атака на енергетичний об'єкт призвела до пожежі, яку рятувальники приборкали.
Однак унаслідок цього інциденту близько 29 тисяч абонентів у Павлоградському районі залишилися без світла, а ще 10 тисяч абонентів у Тернівці залишаються без води.
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