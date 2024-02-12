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Атака рф на Дніпропетровщину: близько 30 тис. домівок залишаються без електрики - Міненерго

Атака рф на Дніпропетровщину: близько 30 тис. домівок залишаються без електрики - Міненерго

Київ • УНН

 • 27673 перегляди

Атака російського безпілотника на електропідстанцію в Павлограді Дніпропетровської області залишила без електрики понад 30 000 абонентів.

Внаслідок нічної атаки російських військ без світла залишалися понад 53 побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт, на останніх перебували понад 1000 працівників. Наразі без електропостачання близько 30 тисяч абонентів, повідомили в Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує атакувати енергооб’єкти промислової Дніпропетровщини. Уночі внаслідок ворожої дронової атаки відключилась підстанція 330 кВ НЕК "Укренерго" в місті Павлоград Дніпропетровської області. Сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання. При цьому знеструмились понад 53 тисячі побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт. На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "людей на поверхню не виводили – шахти та завод було заживлено за резервною схемою". "Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора", - додали у міністерстві.

Як зазначається, пожежу ліквідовано, "споживачів електроенергії частково заживили". "Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися", - вказали у відомстві.

"Наразі у Павлограді та прилеглих територіях без напруги близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи", - повідомили у Міненерго.

На Дніпропетровщині атака рф на енергетичний об'єкт призвела до відключення: 29 000 абонентів без світла та 10 000 без води.12.02.24, 08:08 • 29201 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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