Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  9094 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  195306 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  253914 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  215864 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  261026 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  296116 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  236673 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  201070 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  214451 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211137 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.

Новости Мира •   •  1794 просмотра
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Гороскоп на эту неделю предсказывает напряженный и напряженный период для всех знаков зодиака из-за соединения Марса, Венеры и Плутона, которое может усилить напряженность и обострить конфликты на глобальном уровне.

Общество •   •  9094 просмотра
Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.

Война •   •  6386 просмотра
На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.

Экономика •   •  5383 просмотра
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.

Спорт •   •  6677 просмотра
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023

В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

Три человека получили ранения в Селидово в результате российского обстрела жилых домов в Покровском районе Донецкой области.

Война •   •  10791 просмотра
В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики

Экспорт семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине, в 2023 году увеличился в 1,5 раза до $77,2 млн.

Экономика •   •  8519 просмотра
В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики

Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины

Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.

Экономика •   •  10937 просмотра
Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины

Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке лучших теннисисток мира. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина улучшили свои позиции.

Спорт •   •  8213 просмотра
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР

рф готовит российских операторов БПЛА на аэродроме в Сирии для использования беспилотников иранского производства в войне против Украины.

Война •   •  13369 просмотра
россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР