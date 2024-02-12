Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление российского диктатора владимира путина об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна не будет менять оборонных намерений из-за якобы "мирных" заявлений путина.

Мы не будем менять наши планы только потому, что путин дал интервью одному журналисту. Неужели вы верите владимиру путину после того, что он говорил и как вел себя все эти годы - сказал Певкур.

Он напомнил, что за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину россия также категорически отрицала возможность нападения.

Мы просто повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех других странах, - сказал министр.

Напомним

Пресс-секретарь ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи