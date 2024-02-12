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Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з росією

Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 39748 перегляди

Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, незважаючи на заяву володимира путіна про те, що він не має наміру нападати на країни НАТО.

Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, попри заяву російського диктатора володимира путіна щодо відсутності намірів нападати на країни НАТО. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Tagesschau, пише УНН.

Деталі

Однак міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна не змінюватиме оборонних намірів через нібито "мирні" заяви путіна.

Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите володимиру путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?,

- сказав Певкур.

Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну росія також категорично заперечувала можливість нападу.

Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах,

- сказав міністр.

Нагадаємо

Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.

Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги03.02.24, 16:24 • 68921 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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