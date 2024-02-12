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Глава уряду Румунії впевнений, що росія не здійснить навмисного нападу на його країну

Глава уряду Румунії впевнений, що росія не здійснить навмисного нападу на його країну

Київ • УНН

 • 51993 перегляди

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що рф не буде навмисно нападати на Румунію, оскільки немає підстав для агресії.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку вважає, що російська федерація не розглядає варіанти агресії проти Румунії. Заява посадовця була оприлюднена на наступний день, після того, як жителі румунського повіту Тулча отримали низку повідомлень про можливість падіння військових об'єктів з повітряного простору, передає УНН із посиланням на Euractiv.

російська федерація не ініціювала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що цього не буде, - для цього немає жодних підстав

- сказав Марчел Чолаку.

Атака рф на Дніпропетровщину: близько 30 тис. домівок залишаються без електрики - Міненерго12.02.24, 09:29 • 27673 перегляди

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не виявила "жодних несанкціонованих вторгнень" у національний повітряний простір, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників

. Але слід зазначити, що у п’ятницю 9 лютого, населення повіту Тулча отримало три повідомлення RO-ALERT про можливість падіння об'єктів з повітряного простору, що є першим випадком такого роду в цьому році, повідомила Інспекція з надзвичайних ситуацій Дельта.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що під час атаки російських безпілотників в Одеській області у Румунії оголошували попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали в небо винищувачі F-16.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з росією12.02.24, 10:54 • 39748 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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