Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку на военных на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает УНН.

Детали

Я возмущён и глубоко опечален гибелью трёх наших американских военнослужащих и ранением других американских солдат в результате нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развёрнуты на участке на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы по нанесению окончательного поражения ИГИЛ заявил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что "все Министерство обороны скорбит о потере военных".

Ополченцы, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эти непрекращающиеся нападения на американские силы, и мы ответим на них в удобное для нас время и в удобном месте. Мы с президентом не потерпим нападений на американские войска и примем все меры добавил он.

Контекст

В воскресенье, 28 января, президент США Джо Байден сообщил, что трое американских военных погибли, значительное количество получили ранения в результате воздушного удара беспилотником по американской военной базе в Иордании.

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