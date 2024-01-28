Троє американських військових загинули через удар безпілотника по базі в Йорданії
Київ • УНН
Троє американських солдатів загинули і два десятки отримали поранення в результаті удару безпілотника по американській військовій базі в Йорданії. За словами президента Байдена, атака була здійснена бойовиками в Сирії та Іраку за підтримки Ірану.
Щонайменше троє американських військових загинули, два десятки зазнали поранення унаслідок повітряного удару безпілотником по американській військовій базі в Йорданії. Про це йдеться в заяві президента Джо Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому 28 січня, передає УНН.
Деталі
Минулої ночі троє військовослужбовців США були вбиті, багато поранені під час атаки безпілотного літака на наші сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону
За його словами, "хоча збір фактів триває, вже достеменно відомо, що напад здійснили радикальні групи бойовиків у Сирії та Іраку, яких підтримує Іран".
Через це Байден наголосив, що "подібні атаки не зупинять Сполучені Штати у місії боротьби з тероризмом".
Ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час та спосіб, який оберемо
Імена загиблих і поранених військовослужбовців не розголошуються, оскільки офіційні особи працюють над повідомленням їхніх родин.
Доповнення
Йорданія - близький союзник Америки. Там були розташовані військові бази США. За оцінками, там зазвичай дислокується близько 3000 американських військових.
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