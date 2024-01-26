США таємно попереджали Іран про напад терористів ІДІЛ

Сполучені Штати таємно попередили Іран про те, що "Ісламська держава" (ІДІЛ) готує теракт, який стався на початку січня під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських посадовців, пише УНН.

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Зазначається, що конфіденційне попередження надійшло після того, як США отримали розвідувальні дані про те, що філія "Ісламської держави" в Афганістані, "ІДІЛ-Хорасан", відома як "ІДІЛ-К", планує напад на Іран, йдеться в публікації.

Посадовці повідомили виданню, що передана Ірану інформація була досить конкретною щодо місця теракту та досить своєчасною, що могло б стати в нагоді Тегерану в його запобіганні або принаймні зменшенні кількості жертв.

До терористичної атаки ІДІЛ 3 січня 2024 року в місті Керман уряд США направив Ірану приватне попередження про те, що в межах іранських кордонів існує терористична загроза, - заявив неназваний представник влади Сполучених Штатів.

За його словами, уряд США дотримується давньої політики "обов'язку попереджати", що впроваджувалася всіма адміністраціями, щоб застерігати уряди від потенційних смертельних загроз.

Ми надаємо ці попередження частково тому, що не хочемо бачити, як внаслідок терористичних атак гинуть невинні люди, - зазначив анонімний посадовець.

Джерела видання відмовилися повідомити, якими каналами попередження передали Ірану, або розкрити деталі цього попередження. Вони також не сказали, чи вперше Вашингтон зробив таке попередження іранському режиму.

За словами одного з американських посадовців, у владі Ірану не відповіли США на це попередження. За їхніми словами, незрозуміло, чому Тегеран не зміг запобігти або послабити цю атаку.

Нагадаємо

Через чотири роки після вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані, 3 січня, два вибухових пристрої здетонували з різницею в 15 хвилин у рідному місті Сулеймані - Кермані - серед людей, які прямували до його могили.

Наступної доби Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад. Двоє терористів-смертників підірвали свої пояси з вибухівкою "у великому скупченні невірних" у Кермані, написала джихадистське угрупування у своєму каналі на платформі Telegram.



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