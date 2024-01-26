США таємно попереджали Іран про напад терористів ІДІЛ

ukenru
29 березня, 19:41 • 45275 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100241 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116941 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118421 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234357 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157335 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147941 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133569 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121750 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
83 %
748 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32511 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33894 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26766 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32711 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25188 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234356 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386218 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441238 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449578 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116940 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130906 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125090 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99116 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108110 перегляди
Актуальне
США таємно попереджали Іран про напад терористів ІДІЛ

США таємно попереджали Іран про напад терористів ІДІЛ

Київ • УНН

 • 26080 перегляди

На початку січня США надіслали Ірану конфіденційне попередження про підготовку терористичної атаки ІДІЛ, метою якої була процесія на могилі іранського генерала Касема Сулеймані. Були зібрані конкретні розвідувальні дані про план "ІДІЛ-Хорасан" в Афганістані.

Сполучені Штати таємно попередили Іран про те, що "Ісламська держава" (ІДІЛ) готує теракт, який стався на початку січня під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських посадовців, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що конфіденційне попередження надійшло після того, як США отримали розвідувальні дані про те, що філія "Ісламської держави" в Афганістані, "ІДІЛ-Хорасан", відома як "ІДІЛ-К", планує напад на Іран, йдеться в публікації.

Посадовці повідомили виданню, що передана Ірану інформація була досить конкретною щодо місця теракту та досить своєчасною, що могло б стати в нагоді Тегерану в його запобіганні або принаймні зменшенні кількості жертв.

До терористичної атаки ІДІЛ 3 січня 2024 року в місті Керман уряд США направив Ірану приватне попередження про те, що в межах іранських кордонів існує терористична загроза,

- заявив неназваний представник влади Сполучених Штатів.

За його словами, уряд США дотримується давньої політики "обов'язку попереджати", що впроваджувалася всіма адміністраціями, щоб застерігати уряди від потенційних смертельних загроз.

Ми надаємо ці попередження частково тому, що не хочемо бачити, як внаслідок терористичних атак гинуть невинні люди,

- зазначив анонімний посадовець.

Джерела видання відмовилися повідомити, якими каналами попередження передали Ірану, або розкрити деталі цього попередження. Вони також не сказали, чи вперше Вашингтон зробив таке попередження іранському режиму.

За словами одного з американських посадовців, у владі Ірану не відповіли США на це попередження. За їхніми словами, незрозуміло, чому Тегеран не зміг запобігти або послабити цю атаку.

Нагадаємо

Через чотири роки після вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані, 3 січня, два вибухових пристрої здетонували з різницею в 15 хвилин у рідному місті Сулеймані - Кермані - серед людей, які прямували до його могили.

Наступної доби Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад. Двоє терористів-смертників підірвали свої пояси з вибухівкою "у великому скупченні невірних" у Кермані, написала джихадистське угрупування у своєму каналі на платформі Telegram.

Іран заявив про арешт підозрюваних у вибухах бомб05.01.24, 16:53 • 23491 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92