США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169341 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169190 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  187067 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  192923 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  165571 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  154615 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  177304 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Новости по теме

США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ

В начале января США направили Ирану конфиденциальное предупреждение о подготовке террористической атаки ИГИЛ, целью которой была процессия на могиле иранского генерала Касема Сулеймани. Были собраны конкретные разведывательные данные о плане "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане.

Новости Мира •   •  13884 просмотра
США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ

россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО

Российские войска нанесли 58 ударов, в том числе 9 беспилотниками, по 14 населенным пунктам Запорожской области.

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россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО

Помощник госсекретаря США О'Брайен озвучил стратегию победы Украины в войне

Помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в 2024 году Украина будет вести наступательную военную кампанию. Ожидается, что финансовая поддержка союзников поможет Украине дестабилизировать военные усилия россии.

Война •   •  26457 просмотра
Помощник госсекретаря США О'Брайен озвучил стратегию победы Украины в войне

Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук

Украинское правительство планирует оптимизировать выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Уменьшение поступлений в бюджет повлияло на это решение, и чиновники предлагают применять более справедливые подходы.

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Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук

Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.

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Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76

Купянск ночью армия рф обстреляла из "Урагана", есть повреждения предприятия - ОВА

Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области из реактивных систем залпового огня "Ураган", нанеся ущерб предприятию и вызвав пожар на заправке.

Война •   •  79536 просмотра
Купянск ночью армия рф обстреляла из "Урагана", есть повреждения предприятия - ОВА

Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море

Китай призвал Иран предотвратить нападения поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на корабли в Красном море, отметив потенциальную угрозу растущим китайско-иранским деловым отношениям. Китайцы не уточнили, как могут пострадать торговые отношения, если интересам Китая будет нанесен ущерб.

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Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море

Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА

Российские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, били из С-300, в результате чего пострадала женщина, поврежден детский сад, многоэтажка и торговый центр. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

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Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА

Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об очередных учениях контрдиверсионных групп Северного оперативного командования. Эти группы, противодействуя угрозам вдоль границы Сумской области, обезвреживают вражеских диверсантов.

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Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере

россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей

В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Мирнограда Донецкой области ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.

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россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей