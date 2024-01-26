США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ

Соединенные Штаты тайно предупредили Иран о том, что "Исламское государство" (ИГИЛ) готовит теракт, который произошел в начале января во время процессии у могилы иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что конфиденциальное предупреждение поступило после того, как США получили разведывательные данные о том, что филиал "Исламского государства" в Афганистане, "ИГИЛ-Хорасан", известный как "ИГИЛ-К", планирует нападение на Иран, говорится в публикации.

Чиновники сообщили изданию, что переданная Ирану информация была достаточно конкретной относительно места теракта и достаточно своевременной, что могло бы пригодиться Тегерану в его предотвращении или по крайней мере уменьшении количества жертв.

До террористической атаки ИГИЛ 3 января 2024 года в городе Керман правительство США направило Ирану частное предупреждение о том, что в пределах иранских границ существует террористическая угроза, - заявил неназванный представитель властей Соединенных Штатов.

По его словам, правительство США придерживается давней политики "обязанности предупреждать", которая внедрялась всеми администрациями, чтобы предостерегать правительства от потенциальных смертельных угроз.

Мы предоставляем эти предупреждения отчасти потому, что не хотим видеть, как в результате террористических атак гибнут невинные люди, - отметил анонимный чиновник.

Источники издания отказались сообщить, по каким каналам предупреждение передали Ирану, или раскрыть детали этого предупреждения. Они также не сказали, впервые ли Вашингтон сделал такое предупреждение иранскому режиму.

По словам одного из американских чиновников, во власти Ирана не ответили США на это предупреждение. По их словам, непонятно, почему Тегеран не смог предотвратить или ослабить эту атаку.

Напомним

Через четыре года после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, 3 января, два взрывных устройства сдетонировали с разницей в 15 минут в родном городе Сулеймани - Кермане - среди людей, которые направлялись к его могиле.

На следующие сутки Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение. Двое террористов-смертников взорвали свои пояса со взрывчаткой "в большом скоплении неверных" в Кермане, написала джихадистская группировка в своем канале на платформе Telegram.



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