США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ
В начале января США направили Ирану конфиденциальное предупреждение о подготовке террористической атаки ИГИЛ, целью которой была процессия на могиле иранского генерала Касема Сулеймани. Были собраны конкретные разведывательные данные о плане "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане.
россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО
Российские войска нанесли 58 ударов, в том числе 9 беспилотниками, по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Помощник госсекретаря США О'Брайен озвучил стратегию победы Украины в войне
Помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в 2024 году Украина будет вести наступательную военную кампанию. Ожидается, что финансовая поддержка союзников поможет Украине дестабилизировать военные усилия россии.
Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук
Украинское правительство планирует оптимизировать выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Уменьшение поступлений в бюджет повлияло на это решение, и чиновники предлагают применять более справедливые подходы.
Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.
Купянск ночью армия рф обстреляла из "Урагана", есть повреждения предприятия - ОВА
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области из реактивных систем залпового огня "Ураган", нанеся ущерб предприятию и вызвав пожар на заправке.
Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море
Китай призвал Иран предотвратить нападения поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на корабли в Красном море, отметив потенциальную угрозу растущим китайско-иранским деловым отношениям. Китайцы не уточнили, как могут пострадать торговые отношения, если интересам Китая будет нанесен ущерб.
Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА
Российские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, били из С-300, в результате чего пострадала женщина, поврежден детский сад, многоэтажка и торговый центр. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.
Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об очередных учениях контрдиверсионных групп Северного оперативного командования. Эти группы, противодействуя угрозам вдоль границы Сумской области, обезвреживают вражеских диверсантов.
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Мирнограда Донецкой области ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.