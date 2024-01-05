Иран заявил об аресте подозреваемых во взрывах бомб
Киев • УНН
Иран арестовывает подозреваемых в причастности к смертоносным взрывам в Кермане, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство"
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что ряд подозреваемых были арестованы в связи с двумя смертоносными взрывами в Иране, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Компетентные спецслужбы нашей страны нашли очень хорошие улики относительно элементов, причастных к террористическим взрывам в Кермане, и часть тех, кто принимал участие в этом инциденте, были арестованы", - сообщил Вахиди государственному телевидению, не вдаваясь в подробности.
Заместитель министра внутренних дел Маджид Мирахмади заявил: "В пяти городах пяти провинций были арестованы различные люди, которые поддерживали этот инцидент или были связаны с ним. Подробности будут объявлены в ближайшие несколько часов", сообщило государственное информационное агентство.
На кадрах государственного телевидения с похорон в городе Керман, на месте взрывов в среду, самых кровавых подобных атак в Иране со времен Исламской революции 1979 года, толпы скандировали "Месть, месть".
"Исламское государство" заявило в четверг, что двое его членов взорвали пояса со взрывчаткой в толпе, собравшейся у мемориала Сулеймани.
"Мы найдем вас, где бы вы ни находились", - заявил командующий Революционной гвардией генерал-майор Хоссейн Салами на похоронах в религиозном центре Имама Али в Кермане.
Президент страны Эбрагим Раиси в телеобращении заявил, что "наши силы сами решат, где и когда действовать".
Дополнение
Около 100 человек погибли в результате взрывов на поминальной службе по военному командующему генералу Касему Сулеймани, убитому в Ираке в 2020 году.
Взрывы произошли на фоне напряженной обстановки в регионе, на фоне того, как война Израиля против ХАМАС в секторе Газа приближалась к трехмесячной отметке.
Иран заявил об аресте подозреваемых во взрывах бомб
Иран арестовывает подозреваемых в причастности к смертоносным взрывам в Кермане, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство".
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