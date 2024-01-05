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Іран заявив про арешт підозрюваних у вибухах бомб

Київ • УНН

 • 23491 перегляди

Іран заарештовує підозрюваних у причетності до смертоносних вибухів у Кермані, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава"

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді заявив, що низку підозрюваних було заарештовано у зв'язку з двома смертоносними вибухами в Ірані, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава", пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Компетентні спецслужби нашої країни знайшли дуже хороші докази щодо елементів, причетних до терористичних вибухів у Кермані, і частина тих, хто брав участь у цьому інциденті, були заарештовані", - повідомив Вахіді державному телебаченню, не вдаючись у подробиці.

Заступник міністра внутрішніх справ Маджид Мірахмаді заявив: "У п'яти містах п'яти провінцій було заарештовано різних людей, які підтримували цей інцидент або були пов'язані з ним. Подробиці буде оголошено в найближчі кілька годин", повідомило державне інформаційне агентство.

На кадрах державного телебачення з похорону в місті Керман, на місці вибухів у середу, найкривавіших подібних атак в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року, натовпи скандували "Помста, помста".

"Ісламська держава" заявила в четвер, що двоє її членів підірвали пояси з вибухівкою в натовпі, що зібрався біля меморіалу Сулеймані.

"Ми знайдемо вас, де б ви не були", - заявив командувач Революційної гвардії генерал-майор Хоссейн Саламі на похороні в релігійному центрі Імама Алі в Кермані.

Президент країни Ебрагім Раїсі в телезверненні заявив, що "наші сили самі вирішать, де і коли діяти".

Доповнення

Близько 100 людей загинули внаслідок вибухів на поминальній службі за військовим командувачем генералом Касемом Сулеймані, убитим в Іраку 2020 року.

Вибухи сталися на тлі напруженої обстановки в регіоні, на тлі того, як війна Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа наближалася до тримісячної позначки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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