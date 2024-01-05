"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт під час меморіалу генералу Сулеймані: керівники Ірану пообіцяли помститися

В результаті двох вибухів у середу, в Ірані, під час вшанування пам’яті генерала гвардії Касема Сулеймані, загинули 89 осіб. Віце-президент Ірану спочатку звинуватив Ізраїль, однак пізніше відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава". Сьогодні в Ірані жалоба за жертвами бомбового нападу; під час похорону у місті Керман натовп закликав до помсти.

Про це пише УНН із посиланням на Washington Post та Reuters.

Деталі

У п’ятницю іранські офіційні особи, під час виступу на масових похоронах деяких із 89 загиблих під час нападу у середу, згадуючи у промові терористів-смертників, також вказували на Ізраїль і США. При цьому, днем раніше, стало відомо, що відповідальність за участь у теракті взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Контекст

Через чотири роки після вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані, у середу, 3 січня, два вибухових пристрої здетонували з різницею в 15 хвилин у рідному місті Сулеймані - Кермані - серед людей, які прямували до його могили.

Наступної доби Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад. Двоє терористів-смертників підірвали свої пояси з вибухівкою "у великому скупченні невірних" у Кермані, написала джихадистське угрупування у своєму каналі на платформі Telegram.

Під час нападу в середу один терорист-смертник наклав на себе руки, а інший атакував через 20 хвилин, коли люди і рятувальники намагалися допомогти пораненим у Кермані, приблизно за 820 км (510 миль) на південний схід від столиці Тегерану.

У результаті двох вибухів загинули щонайменше 89 людей, і ще близько 280 були поранені, повідомляє влада в п'ятницю, в оновлених даних про кількість загиблих. Це був найкривавіший замах на вбивство в Ірані, з часу заснування Ісламської Республіки в ході революції 1979 р.

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Ці атаки викликали засудження з усього світу, навіть на тлі ширшої напруженості Ірану із Заходом через його ядерну програму.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила терористичну атаку в південно-східній іранській провінції Керман.

Папа Римський Франциск надіслав телеграму співчуття, щоб висловити свій глибокий сум у зв’язку з "втратою життя, спричиненою нещодавніми вибухами в Кермані", – повідомили у п’ятницю у Ватикані. Франциск "прикликає на весь народ Ірану благословення Всемогутнього мудрості та миру", – повідомив Ватикан.

Представники іранського режиму спочатку звинуватили Ізраїль. Віце-президент Ірану Мухаммед Мохбер заявив, що "сіоністський режим" пролив кров невинних громадян. Віце-президент парламенту Моджтаба Золнурі також звинуватив Ізраїль. У липні режим повідомив про ліквідацію терористичного осередку, який нібито планував атаку на могилу Сулеймані від імені ізраїльської секретної служби Моссад, згадує Neue Zürcher Zeitung. Жодних доказів тоді не було представлено.

Підозрюється "Ісламська держава"

Представник Державного департаменту США заявив у середу, що немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до вибухів. Хоча спецслужби Ізраїлю нерідко здійснювали диверсії проти представників ядерних досліджень в Ірані, невибірковий напад на мирних жителів навряд чи влаштував би Моссад. Набагато ймовірніше, що за цим насправді стоїть "Ісламська держава", пише WP, зауважуючи, що сунітське терористичне угруповання відоме своєю ненавистю до шиїтів і невибірковими нападами на цивільне населення.

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Після того, як угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, з'явилися сумніви з приводу деяких відмінності від попередніх заяв, зроблених угрупованням ІД щодо інших нападів на Іран, за які вона взяла відповідальність. Втім експерти заявили, що вона виглядає справжньою та походить від онлайн-каналів, пов’язаних з екстремістами.

Ситуація на Близькому Сході все більш небезпечна

Навіть якщо ІД дійсно несе відповідальність за напади, вони, швидше за все, ще більше погіршать і без того напружену ситуацію на Близькому Сході. Атаки відбуваються в розпал війни Ізраїлю з палестинським ополченням ХАМАС у секторі Газа. Вони також відбуваються лише через день після того, як високопоставлений лідер ХАМАСу Салех аль-Арурі був убитий під час ймовірного ізраїльського авіаудару на півдні столиці Лівану Бейрута.

Головнокомандувач потужного Корпусу вартових революції пообіцяли в п’ятницю помститися за напади, відповідальність за які взяла Ісламська держава.

Ми знайдемо вас, де б ви не були - сказав командир Корпусу вартових революції генерал-майор Хоссейн Саламі на похоронах у релігійному центрі Імама Алі в Кермані.

Наші вороги бачать міць Ірану, і весь світ знає його силу та можливості. Наші сили визначаться з місцем і часом дій -сказав президент Ібрагім Раїсі у телезверненні.

Нагадаємо

Сценарії, які загрожують втягненням США у значно ширший конфлікт на Близькому Сході, стають предметом обговорення чиновників адміністрації Білого дому. Представники розвідки Сполучених Штатів намагаються передбачити можливі атаки на США з боку підтримуваних Іраном сил, в тому числі, визначити місця наступного удару бойовиків-хуситів.