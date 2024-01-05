Потенціал протистояння на Близькому Сході зростає: США можуть заглибитись у конфлікт, в якому діють угруповання, підтримувані Іраном

Сценарії, які загрожують втягненням США у значно ширший конфлікт на Близькому Сході, стають предметом обговорення чиновників адміністрації Білого дому. Представники розвідки Сполучених Штатів намагаються передбачити можливі атаки на США з боку підтримуваних Іраном сил, в тому числі, визначити місця наступного удару бойовиків-хуситів. Разом з тим, США закликають Тегеран переконати своїх проксі зменшити кількість нападів, але поки немає жодних ознак поліпшення ситуації.

Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією видання, чиновники адміністрації Байдена розробляють плани реагування США на те, що, на їхню думку, може перерости з війни в Газі в ширший, затяжний регіональний конфлікт. Чотири посадовці, знайомі з цим питанням, в тому числі один високопосадовець адміністрації, розповіли Politico про внутрішні розмови про сценарії, які потенційно можуть втягнути США в нову війну на Близькому Сході.

Як вказується, військові США розробляють плани, щоб завдати удару підтримуваним Іраном бойовикам хуситам, які атакували комерційні судна в Червоному морі, - як варіант, це включає удари по об’єктах хуситів у Ємені.

Військові розглядають способи передбачити й відбити можливі атаки на США з боку підтримуваних Іраном сил в Іраку та Сирії, а також визначити місця наступного удару бойовиків-хуситів.

Як зазначають співрозмовники, Сполучені Штати протягом кількох місяців негласно закликали Тегеран переконати проксі-серверів зменшити свої атаки. Але офіційні особи кажуть, що вони не бачать жодних ознак того, що групи почали зменшувати свою цільову спрямованість, і хвилюються, що насильство буде лише зростати найближчими днями.

Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво мобільних пускових установок для балістичних ракет

Потенціал ширшого конфлікту зростає, заявили офіційні особи, після серії протистоянь в Іраку, Лівані та Ірані за останні кілька днів. Наголошується, що війна між Ізраїлем та "Хамас" в Газі, в дійсності, загострилася далеко за межами смуги – здійснився сценарій, якого США намагалися уникнути протягом місяців.

Президент США скликав склад Національної безпеки вранці на Новий рік, щоб обговорити ситуацію в Червоному морі та можливі подальші дії, розповідає виданню високопоставлений чиновник адміністрації. Одним із результатів цієї зустрічі стала спільна заява, опублікована одночасно США та дюжиною їхніх союзників, у якій попереджено, що хусити зіткнуться з "наслідками", якщо вони продовжуватимуть "загрожувати життю" та порушувати торговельні потоки в Червоному морі.

Інший чиновник США підкреслив, що занепокоєння адміністрації щодо ширшої війни в регіоні не є новим – адміністрація Білого дому стурбована зростанням цих загроз. Після нападу в Ірані, в середу, офіційні особи в адміністрації від Пентагону до Державного департаменту та розвідувальних агенцій почали оцінювати, як Іран або його проксі-сили на Близькому Сході можуть націлити безпосередньо на США, а також союзників Сполучених Штатів у регіоні.

росія запускала північнокорейські ракети по Україні в кінці грудня і на початку січня - Білий дім

Попри те, що планування на випадок надзвичайних ситуацій є нормальним в умовах підвищеної напруженості на Близькому Сході, тим не менш, за словами чиновників, всередині адміністрації є певна "метушня" щодо складання звітів про потенційні точки атак і можливу реакцію США. На це впливає побоювання, що насильство в регіоні буде тільки зростати, і відповідно до цього, Вашингтону врешті-решт доведеться втрутитися.

Також розглядається варіант того, що насильство в районі Гази може поширитися на Західний берег і Ліван, оскілки ліванська "Хезболла" та Ізраїль вже ведуть перестрілку на кордоні.

Ці побоювання можуть зрости після вбивства у вівторок в Лівані одного з лідерів ХАМАСу, яке, як підозрюють, було скоєно ізраїльтянами; проте, поки що США не бачать жодних ознак того, що "Хезболла" прагне ширшої війни, резюмує видання.

Нагадаємо

Пентагон офіційно підтвердив ліквідацію ватажка підтримуваного Іраном угруповання "Харакат аль-Нуджаба" в Іраку, яке здійснювало напади на американські військові об’єкти.

Також УНН повідомляв, що Ізраїль не має наміру встановлювати адміністративний контроль над сектором Гази та планує після завершення військової операції в анклаві через якийсь час передати владу місцевій адміністрації. Такий план підготувало військове керівництво країни на чолі із міністром оборони Йоавом Галантом.