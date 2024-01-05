США підтвердили ліквідацію лідера проіранського угруповання в Іраку
Київ • УНН
США підтвердили ліквідацію лідера підтримуваного Іраном угруповання "Харакат ан-Нуджаба" в Іраку, відповідального за антиамериканські напади.
Пентагон офіційно підтвердило ліквідацію ватажка підтримуваного Іраном угруповання "Харакат аль-Нуджаба" в Іраку, яке здійснювало напади на американські військові об’єкти. Про це заявив у четвер речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає УНН.
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Я можу підтвердити, що 4 січня, близько 12-ї дня за іракським часом сили США вжили необхідних і пропорційних заходів проти Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі, відомого як Абу-Такви, який був лідером організації Харакат аль-Нуджаба
Під час удару загинув ще один член екстремістського угруповання.
Представник Пентагону уточнив, що Абу-Таква брав активну участь у плануванні та здійсненні нападів на американських військових.
Важливо відзначити, що удар було завдано в межах самооборони. Ніхто з мирних жителів не постраждав, жодних пошкоджень інфраструктурі чи об’єктів
Нагадаємо
Після загострення ситуації в Газі в жовтні 2023 року терористи на Близькому Сході посилили атаки на військові об’єкти США та коаліції, розташовані в Сирії й Іраку. Від 17 жовтня було здійснено більш як 110 подібних нападів.
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