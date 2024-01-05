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США підтвердили ліквідацію лідера проіранського угруповання в Іраку

США підтвердили ліквідацію лідера проіранського угруповання в Іраку

Київ • УНН

 • 30190 перегляди

США підтвердили ліквідацію лідера підтримуваного Іраном угруповання "Харакат ан-Нуджаба" в Іраку, відповідального за антиамериканські напади.

Пентагон  офіційно підтвердило ліквідацію ватажка підтримуваного Іраном угруповання "Харакат аль-Нуджаба" в Іраку, яке здійснювало напади на американські військові об’єкти. Про це заявив у четвер речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає УНН.

Цитата

Я можу підтвердити, що 4 січня, близько 12-ї дня за іракським часом сили США вжили необхідних і пропорційних заходів проти Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі, відомого як Абу-Такви, який був лідером організації Харакат аль-Нуджаба

сказав Райдер.

Під час удару загинув ще один член екстремістського угруповання.

Представник Пентагону уточнив, що Абу-Таква брав активну участь у плануванні та здійсненні нападів на американських військових.

Важливо відзначити, що удар було завдано в межах самооборони. Ніхто з мирних жителів не постраждав, жодних пошкоджень інфраструктурі чи об’єктів

додав Райдер.

Нагадаємо

Після загострення ситуації в Газі в жовтні 2023 року терористи на Близькому Сході посилили атаки на військові об’єкти США та коаліції, розташовані в Сирії й Іраку. Від 17 жовтня було здійснено більш як 110 подібних нападів.

США завдали удару по штаб-квартирі Хашед аш-Шаабі в столиці Іраку, вбивши військового командира04.01.24, 17:22 • 26092 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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