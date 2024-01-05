США подтвердили ликвидацию лидера проиранской группировки в Ираке
США подтвердили ликвидацию лидера поддерживаемой Ираном группировки "Харакат ан-Нуджаба" в Ираке, ответственного за антиамериканские нападения.
Королевская семья ОАЭ создает новый холдинг с активами на $27 млрд
IHC Абу-Даби во главе с членом королевской семьи шейхом Тахнуном создает новую холдинговую компанию 2PointZero с разнообразными активами стоимостью 27 миллиардов долларов.
В Литве хотят отказаться от преподавания на русском языке в школах
Литва рассматривает возможность прекращения преподавания русского языка в школах, стремясь к интеграции и обучению у соседей.
США созывают Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России
США созывают заседание ООН по поставкам Северной Кореей ракет в Россию, которые используются против Украины.
Израиль намерен передать контроль над Газой местной администрации
Израиль планирует передать управление Газой местным властям после завершения военной операции, отстранив от власти ХАМАС. (206 символов)
10 стран ЕС достигли цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП
Десять европейских членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП; США не включены в отчет.
В ООН рассказали о состоянии мировой экономики в 2024 году
Отчет ООН прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики с 2,7% в 2023 году до 2,4% в 2024 году из-за торговых, долговых и геополитических проблем.
В Нью-Йорке 24 человека пострадали в результате столкновения в метро
В нью-йоркском метро столкнулись два поезда, в результате чего 24 человека получили ранения, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта на Манхэттене.
Сын винницкой экс-судьи прославился скандальными видео, на которых он стреляет и посылает матом ВСУ и ТЦК, полиция отреагировала
Сын экс-судьи из Винницы задержан за угрозы военнослужащим и стрельбу из пистолета; ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Топ-прокурор Турции предлагает восстановить смертную казнь за убийство женщин
Главный прокурор Верховного апелляционного суда Турции стремится восстановить смертную казнь за убийство женщин, утверждая, что пожизненного заключения недостаточно.