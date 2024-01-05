США подтвердили ликвидацию лидера проиранской группировки в Ираке

Пентагон официально подтвердило ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки "Харакат аль-Нуджаба" в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты. Об этом заявил в четверг представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает УНН.

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Я могу подтвердить, что 4 января, около 12-ти дня по иракскому времени силы США приняли необходимые и пропорциональные меры против Муштака Джавада Казима аль-Джавари, известного как Абу-Таквы, который был лидером организации Харакат аль-Нуджаба сказал Райдер.

Во время удара погиб еще один член экстремистской группировки.

Представитель Пентагона уточнил, что Абу-Таква принимал активное участие в планировании и осуществлении нападений на американских военных.

Важно отметить, что удар был нанесен в рамках самообороны. Никто из мирных жителей не пострадал, никаких повреждений инфраструктуре или объектам добавил Райдер.

Напомним,

После обострения ситуации в Газе в октябре 2023 года террористы на Ближнем Востоке усилили атаки на военные объекты США и коалиции, расположенные в Сирии и Ираке. С 17 октября было совершено более 110 подобных нападений.

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