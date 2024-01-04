США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира

США направило беспилотник по багдадской штаб-квартире военизированной группировки Хашед аш-Шааби, которая интегрирована в вооруженные силы Ирака. В результате атаки погибло несколько человек, в том числе представители командования Хашед аш-Шааби. Об этом сообщили France24, передает УНН.

Детали

В результате удара США по Багдаду погиб один из командиров военизированного формирования Хашеда аш-Шааби, интегрированных в вооруженные силы Ирака, заместитель командующего операциями в Багдаде Муштак Талиб аль-Саиди.

Иракский представитель службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что беспилотник нацелился на штаб материально-технической поддержки Хашед аш-Шааби. Также он добавил, что в результате удара погибли двое членов группировки и ранены еще семеро.

Напомним,

26 декабря США нанесли удары по трем объектам группировки Хезболла в Ираке в ответ на нападение на базы военных США в Ираке и Сирии.

28 декабря Байден заявил, что воздушные удары американских военных были направлены на то, чтобы удержать Иран и поддерживаемые Ираном группировки от проведения или поддержки атак на личный состав и объекты США.

В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке