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США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 15:22  •  15632 просмотра

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Удар американского беспилотника в Багдаде уничтожил командира военизированной группировки Хашед аш-Шааби.

США направило беспилотник по багдадской штаб-квартире военизированной группировки Хашед аш-Шааби, которая интегрирована в вооруженные силы Ирака. В результате атаки погибло несколько человек, в том числе представители командования Хашед аш-Шааби. Об этом сообщили France24, передает УНН.

Детали

В результате удара США по Багдаду погиб один из командиров военизированного формирования Хашеда аш-Шааби, интегрированных в вооруженные силы Ирака, заместитель командующего операциями в Багдаде Муштак Талиб аль-Саиди.

Иракский представитель службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что беспилотник нацелился на штаб материально-технической поддержки Хашед аш-Шааби. Также он добавил, что в результате удара погибли двое членов группировки и ранены еще семеро.

Напомним,

26 декабря США нанесли удары по трем объектам группировки Хезболла в Ираке в ответ на нападение на базы военных США в Ираке и Сирии.

28 декабря Байден заявил, что воздушные удары американских военных были направлены на то, чтобы удержать Иран и поддерживаемые Ираном группировки от проведения или поддержки атак на личный состав и объекты США.

В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке26 декабрь 2023, 08:31 • 41139 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
США завдали удару по штаб-квартирі Хашед аш-Шаабі в столиці Іраку, вбивши військового командира
US strikes Hashed al-Shaabi's headquarters in the Iraqi capital, killing a military commander
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США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира

Удар американского беспилотника в Багдаде уничтожил командира военизированной группировки Хашед аш-Шааби.

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