США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира
Киев • УНН
Удар американского беспилотника в Багдаде уничтожил командира военизированной группировки Хашед аш-Шааби.
США направило беспилотник по багдадской штаб-квартире военизированной группировки Хашед аш-Шааби, которая интегрирована в вооруженные силы Ирака. В результате атаки погибло несколько человек, в том числе представители командования Хашед аш-Шааби. Об этом сообщили France24, передает УНН.
Детали
В результате удара США по Багдаду погиб один из командиров военизированного формирования Хашеда аш-Шааби, интегрированных в вооруженные силы Ирака, заместитель командующего операциями в Багдаде Муштак Талиб аль-Саиди.
Иракский представитель службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что беспилотник нацелился на штаб материально-технической поддержки Хашед аш-Шааби. Также он добавил, что в результате удара погибли двое членов группировки и ранены еще семеро.
Напомним,
26 декабря США нанесли удары по трем объектам группировки Хезболла в Ираке в ответ на нападение на базы военных США в Ираке и Сирии.
28 декабря Байден заявил, что воздушные удары американских военных были направлены на то, чтобы удержать Иран и поддерживаемые Ираном группировки от проведения или поддержки атак на личный состав и объекты США.
В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке26 декабрь 2023, 08:31 • 41139 просмотров
США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира
Удар американского беспилотника в Багдаде уничтожил командира военизированной группировки Хашед аш-Шааби.
Во время атаки на Крым одна из ракет попала в воинскую часть - СМИ
Украинская ракета попала в севастопольскую воинскую часть в Крыму; было развернуто несколько карет скорой помощи.
Для поиска пропавших без вести: омбудсмен призвал украинцев за рубежом сдать образцы ДНК
Места, где можно сдать ДНК, работают на базе зарубежных филиалов ГП "Документ", что относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины.
Эксперт: когда в 2022 году бизнес собрал 17 тысяч подписей против Гетманцева - им звонили из налоговой и настойчиво просили их отозвать
По словам Амелина, списки подписантов были публичные и многим компаниям звонили руководители, сотрудники местных налоговых органов и настойчиво рекомендовали убрать свои подписи.
Эксперты завершают сканирование завалов уничтоженного рф музея Шухевича
Специалисты завершают сканирование руин львовского музея Шухевича для реставрации; вскоре начнется конкурс планов реконструкции.
В Миргороде и Полтаве раздались звуки взрыва - СМИ
В Миргороде и Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, объявленной после ракетного предупреждения для этого региона.
Байден перенес посвященную годовщине 6 января речь из-за ожидаемого зимнего шторма
Из-за зимнего шторма Байден перенес свою речь о демократии с субботы на пятницу в Филадельфии.
Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет
Министерство обороны россии утверждает о якобы уничтожении десяти ракет над Крымом.
Два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США - филиппинские военные
Филиппинские военные заявили, что два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США.
PzH 2000: на что способна немецкая САУ
Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000, около 30 единиц которой стоят на вооружении в Украине, может похвастаться передовыми возможностями, включая 155-мм пушку и высокую мобильность.