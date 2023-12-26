В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке

США нанесли удары по трем объектам группировки Хезболла в Ираке в ответ на нападение на базы военных США в Ираке и Сирии. Как пишет УНН, об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина 25 декабря.

По приказу президента Байдена вооружённые силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, которые используют "Катаиб Хезболла" и связанные группировками в Ираке. Эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных спонсируемыми Ираном ополченцами, включая нападением связанной с Ираном "Катаиб Хезболла" и связанных с ней группировок на авиабазу Эрбиль - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в результате атаки в Эрбиле были ранены трое американских военнослужащих, один из которых находится в критическом состоянии. Один из них находится в критическом состоянии. Остин добавил, США не стремятся к эскалации конфликта, но будут принимать необходимые меры для защиты собственных интересов.

Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке