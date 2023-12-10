Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Нападения боевиков "Хезболлы" на американские военные базы являются началом новых правил взаимодействия

заявил представитель группировки.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал "Хезболлу" ответственной за нападение на американское посольство в Ираке в пятницу, 8 декабря и сказал, что США оставляют за собой право ответить.

Ливанская группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы. А официальные лица Соединенных Штатов сообщили о более 80 атаках в Ираке и Сирии на силы США с середины октября.

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