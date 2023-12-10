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Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 04:43  •  3046 просмотра

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Хезболла обещает усилить атаки на американские базы на Ближнем Востоке, при этом США предупреждают о праве на ответ. Группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.

Группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Нападения боевиков "Хезболлы" на американские военные базы являются началом новых правил взаимодействия

заявил представитель группировки.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал "Хезболлу" ответственной за нападение на американское посольство в Ираке в пятницу, 8 декабря и сказал, что США оставляют за собой право ответить.

Ливанская группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы. А официальные лица Соединенных Штатов сообщили о более 80 атаках в Ираке и Сирии на силы США с середины октября.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Хезболла погрожує ескалацією атак на американські бази на Близькому Сході
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Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

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