ПВК "вагнер" готується передати "Хезболлі" передову систему протиповітряної оборони - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. російська пвк «вагнер» готується поставити передову систему протиповітряної оборони ліванському угрупуванню "Хезболла" на тлі нещодавнього зіткнення ліванської озброєної групи з Ізраїлем. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб, що пов’язані з розвідкою США, передає УНН.
Деталі
Американські офіційні особи наразі стежать за переговорами між групою найманців "вагнер" і представниками ліванського збройного формування "Хезболла", які підтримують ХАМАС. Серед причин особливої уваги, - імовірність постачання "Хезболлі" системи ППО.
Повідомляється, що в центрі уваги можливих переговорів - СА-22, також відомий як Панцир-С1. Ця система російського виробництва використовує зенітні ракети та гармати, що робить її цінним активом для протидії авіаударам.
Доповнення
Як повідомляв УНН, ліванська ісламістська організація "Хезболла", яка визнана терористичною у низці країн Заходу, заявила в неділю, що збила ізраїльський безпілотник над південним Ліваном за допомогою ракети "земля-повітря".
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