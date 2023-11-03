ЧВК "вагнер" готовится передать "Хезболле" передовую систему противовоздушной обороны - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. российская пвк «вагнер» готовится поставить передовую систему противовоздушной обороны ливанской группировке "Хезболла" на фоне недавнего столкновения ливанской вооруженной группы с Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, связанных с разведкой США, передает УНН.
Детали
Американские официальные лица сейчас следят за переговорами между группой наемников "вагнер" и представителями ливанского вооруженного формирования "Хезболла", которые поддерживают ХАМАС. Среди причин особого внимания, - вероятность поставки "Хезболле" системы ПВО.
Сообщается, что в центре внимания возможных переговоров - СА-22, также известный как Панцирь-С1. Эта система российского производства использует зенитные ракеты и пушки, что делает ее ценным активом для противодействия авиаударам.
Дополнение
Как сообщал УНН, ливанская исламистская организация "Хезболла", которая признана террористической в ряде стран Запада, заявила в воскресенье, что сбила израильский беспилотник над южным Ливаном с помощью ракеты "земля-воздух".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильские войска окружили город Газа - начальник штаба ЦАХАЛ