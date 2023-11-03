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Ізраїльські війська оточили місто Газа - начальник штабу ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 162522 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ізраїльські солдати та бронетехнічні колони, підтримані авіацією та військово-морськими силами, у четвер оточили місто Газа, сказав начальник штабу збройних сил Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві, назвавши просування "ще одним важливим етапом у війні", пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльські війська оточили місто Газа - начальник штабу ЦАХАЛ

Деталі

У заяві з бази ВПС начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві сказав, що війська оточили місто в північній частині сектору з кількох напрямків.

"Ми просунулися до ще одного важливого етапу війни. Сили знаходяться в самому серці північної частини сектора Газа, діють у місті Газа, оточують його та поглиблюють (наземну операцію) та її досягнення", – сказав він.

У ЦАХАЛі повідомили, що близько 130 терористів ХАМАС було вбито у перестрілках із солдатами ЦАХАЛ в четвер вдень і рано ввечері.

Халеві сказав, що ізраїльські війська воюють "у густонаселеній і складній міській зоні, що вимагає професійного бою та мужності", а також включає бої на близькій відстані.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив у четвер увечері, що наземні сили "повністю оточили місто Газа, центр діяльності ХАМАС" у секторі. Відповідаючи на запитання про можливе припинення вогню, Хагарі сказав, що "термін "припинення вогню" на даний момент взагалі не розглядається".

Бригадний генерал Іддо Мізрахі, начальник ізраїльських військових інженерів, процитований Reuters у четвер, сказавши, що "ХАМАС навчився і добре підготувався" до наземної операції Ізраїлю, зазначивши, що війська постійно стикаються з мінами, мінами-пастками та засідками.

Відвідуючи армійську базу в центрі Ізраїлю в четвер, прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія ЦАХАЛ "у самому розпалі. У нас дуже вражаючі успіхи, і ми вже вийшли за околиці міста Газа. Ми все ще просуваємося".

Він повторив свій заклик до цивільних осіб у Газі, які не беруть участі в операціях ХАМАС, "йти, йти, рухатися на південь, тому що ми не припинимо наші операції з ліквідації терористів ХАМАС. Ми будемо рухатися вперед, і ми переможемо".

Ізраїльські війська досягли міста Газа після кількох днів боїв на околицях міста, включно з потужними авіаударами по частинах Джабалії, передмістя, переповненого житловими багатоповерхівками, зазначає видання.

Також видання The Times of Israel повідомило 2 листопада з посиланням на пов'язане з ХАМАС інформаційне агентство Shehab, що двоє палестинців були вбиті під час інтенсивних перестрілок у Дженіні. І що кадри, поширені в мережі, "показують, як ізраїльська військова техніка працює в місті, яке було ареною неодноразових зіткнень зі смертельними наслідками в останні дні, коли Ізраїль проводить нічні рейди в місті на Західному березі".

Доповнення

ЦАХАЛ заявив у п'ятницю вранці, що ліквідовано командира батальйону ХАМАС "Сабра Тель аль-Хава" і що ЦАХАЛ продовжує наземні, повітряні та морські удари в секторі Гази.

"Винищувачі ЦАХАЛ... вбили Мустафу Далула, командира батальйону "Сабра Тель аль-Хава", який з початку війни брав центральну участь в управлінні бойовими діями проти військ ЦАХАЛ у секторі Газа. В останні роки Далул обіймав низку посад у батальйоні та бригаді ХАМАС у місті Газа", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, винищувачі та артилерія ЦАХАЛ під керівництвом сухопутних військ знищили низку терористів, які діяли проти наземних військ. У ході обшуків у районі Бейт-Хануна військовослужбовці виявили зброю, розвідувальні матеріали, автомат АК-47, автомат, магазини, гранати, вибухові пристрої, РПГ, засоби зв'язку та карти.

"Вночі винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по терористичній інфраструктурі та знищили терористів ХАМАС. Паралельно ізраїльські військово-морські сили під керівництвом сухопутних військ завдали ударів по низці будівель, з яких велися постріли по солдатах та пускових установках протитанкових ракет", - сказано у повідомленні.

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