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Израильские войска окружили город Газа - начальник штаба ЦАХАЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Израильские солдаты и бронетехнические колонны, поддержанные авиацией и военно-морскими силами, в четверг окружили город Газа, сказал начальник штаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, назвав продвижение "еще одним важным этапом в войне", пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Израильские войска окружили город Газа - начальник штаба ЦАХАЛ

Детали

В заявлении с базы ВВС начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви сказал, что войска окружили город в северной части сектора с нескольких направлений.

"Мы продвинулись к ещё одному важному этапу войны. Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его и углубляют (наземную операцию) и её достижения", – сказал он.

В ЦАХАЛ сообщили, что около 130 террористов ХАМАС были убиты в перестрелках с солдатами ЦАХАЛ в четверг днём и ранним вечером.

Халеви сказал, что израильские войска воюют "в густонаселенной и сложной городской зоне, что требует профессионального боя и мужества", а также включает бои на близком расстоянии.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в четверг вечером, что наземные силы "полностью окружили город Газа, центр деятельности ХАМАС" в секторе. Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня, Хагари сказал, что "термин "прекращение огня" на данный момент вообще не рассматривается".

Бригадный генерал Иддо Мизрахи, начальник израильских военных инженеров, процитированный Reuters в четверг, сказал, что "ХАМАС научился и хорошо подготовился" к наземной операции Израиля, отметив, что войска постоянно сталкиваются с минами, минами-ловушками и засадами.

Посещая армейскую базу в центре Израиля в четверг, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания ЦАХАЛ "в самом разгаре. У нас очень впечатляющие успехи, и мы уже вышли за окраины города Газа. Мы всё ещё продвигаемся".

Он повторил свой призыв к гражданским лицам в Газе, которые не участвуют в операциях ХАМАС, "идти, идти, двигаться на юг, потому что мы не прекратим наши операции по ликвидации террористов ХАМАС. Мы будем двигаться вперед, и мы победим".

Израильские войска достигли города Газа после нескольких дней боев на окраинах города, включая мощные авиаудары по частям Джабалии, пригорода, переполненного жилыми многоэтажками, отмечает издание.

Также издание The Times of Israel сообщило 2 ноября со ссылкой на связанное с ХАМАС информационное агентство Shehab, что двое палестинцев были убиты во время интенсивных перестрелок в Дженине. И что кадры, распространенные в сети, "показывают, как израильская военная техника работает в городе, который был ареной неоднократных столкновений со смертельным исходом в последние дни, когда Израиль проводит ночные рейды в городе на Западном берегу".

Дополнение

ЦАХАЛ заявил в пятницу утром, что ликвидирован командир батальона ХАМАС "Сабра Тель аль-Хава" и что ЦАХАЛ продолжает наземные, воздушные и морские удары в секторе Газа.

"Истребители ЦАХАЛ... убили Мустафу Далула, командира батальона "Сабра Тель аль-Хава", который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа. В последние годы Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде ХАМАС в городе Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, истребители и артиллерия ЦАХАЛ под руководством сухопутных войск уничтожили ряд террористов, которые действовали против наземных войск. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна военнослужащие обнаружили оружие, разведывательные материалы, автомат АК-47, автомат, магазины, гранаты, взрывные устройства, РПГ, средства связи и карты.

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре и уничтожили террористов ХАМАС. Параллельно израильские военно-морские силы под руководством сухопутных войск нанесли удары по ряду зданий, из которых велись выстрелы по солдатам и пусковым установкам противотанковых ракет", - сказано в сообщении.

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