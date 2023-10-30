Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотника на півдні Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ліванська ісламістська організація "Хезболла", яка визнана терористичною у низці країн Заходу, заявила в неділю, що збила ізраїльський безпілотник над південним Ліваном за допомогою ракети "земля-повітря". Це вперше було оголошено про такий інцидент на тлі ескалації зіткнень на ліванському кордоні, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Безпілотник був збитий приблизно за 5 км від кордону з Ізраїлем, і був помічений падінням на ізраїльській території.
Два джерела безпеки в Лівані заявили, що "Хезболла" вперше оголосила про збиття ізраїльського безпілотника.
Цитата
«Вони натякнули, що мають таку можливість, але це перший раз, коли вони заявляють, що мають таку можливість збити дрон», — сказав Моханад Хаге Алі з Близькосхідного центру Карнегі.
Міністерство оборони Ізраїлю не прокоментувало інцидент.
Контекст
Ізраїльська армія та підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" в Лівані щодня обмінюються вогнем з початку конфлікту в Газі.
Близько 46 бойовиків Хезболли було вбито та 43 поранено на прикордонних територіях. Збройні сили Ізраїлю стверджують, що наразі було вбито щонайменше сім їхніх солдатів.
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