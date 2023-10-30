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The Guardian

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Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотника на півдні Лівану

Київ • УНН

 • 49645 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ліванська ісламістська організація "Хезболла", яка визнана терористичною у низці країн Заходу, заявила в неділю, що збила ізраїльський безпілотник над південним Ліваном за допомогою ракети "земля-повітря". Це вперше було оголошено про такий інцидент на тлі ескалації зіткнень на ліванському кордоні, пише Reuters, передає УНН.

Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотника на півдні Лівану

Деталі

Безпілотник був збитий приблизно за 5 км від кордону з Ізраїлем, і був помічений падінням на ізраїльській території.

Два джерела безпеки в Лівані заявили, що "Хезболла" вперше оголосила про збиття ізраїльського безпілотника.

Цитата

«Вони натякнули, що мають таку можливість, але це перший раз, коли вони заявляють, що мають таку можливість збити дрон», — сказав Моханад Хаге Алі з Близькосхідного центру Карнегі.

Міністерство оборони Ізраїлю не прокоментувало інцидент.

Контекст

Ізраїльська армія та підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" в Лівані щодня обмінюються вогнем з початку конфлікту в Газі.

Близько 46 бойовиків Хезболли було вбито та 43 поранено на прикордонних територіях. Збройні сили Ізраїлю стверджують, що наразі було вбито щонайменше сім їхніх солдатів.

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