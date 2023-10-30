Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотника на півдні Лівану

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ліванська ісламістська організація "Хезболла", яка визнана терористичною у низці країн Заходу, заявила в неділю, що збила ізраїльський безпілотник над південним Ліваном за допомогою ракети "земля-повітря". Це вперше було оголошено про такий інцидент на тлі ескалації зіткнень на ліванському кордоні, пише Reuters, передає УНН.