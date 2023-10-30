Хезболла заявила о сбитии израильского беспилотника на юге Ливана
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. Ливанская исламистская организация "Хезболла", которая признана террористической в ряде стран Запада, заявила в воскресенье, что сбила израильский беспилотник над южным Ливаном с помощью ракеты "земля-воздух". Это впервые было объявлено о таком инциденте на фоне эскалации столкновений на ливанской границе, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Дрон был сбит примерно в 5 км от границы с Израилем и был замечен падающим на израильской территории.
Два источника безопасности в Ливане заявили, что "Хезболла" впервые объявила о сбивании израильского беспилотника.
Цитата
«Они намекнули, что у них есть такая возможность, но это первый раз, когда они заявляют, что у них есть такая возможность сбить дрон», — сказал Моханад Хаге Али из Ближневосточного центра Карнеги.
Министерство обороны Израиля не прокомментировало инцидент.
Контекст
Израильская армия и поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" в Ливане ежедневно обмениваются огнем с начала конфликта в Газе.
Около 46 боевиков Хезболлы были убиты и 43 ранены на приграничных территориях. Вооруженные силы Израиля утверждают, что на данный момент было убито по меньшей мере семь их солдат.
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