США відправили на Близький Схід Сили швидкого реагування морської піхоти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря — на тлі занепокоєння щодо переростання війни в Газі в регіональний конфлікт. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу, повідомили офіційні особи.
Корабель перебуває в Червоному морі і незабаром перейде в східне Середземне море. Цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю. США попереджають своїх громадян залишити Ліван.
Одним із завдань підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.
Контекст
У вівторок Білий дім заявив, що було б «нерозсудливо і безвідповідально» не планувати можливу евакуацію американських громадян з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і Ліван. Але тоді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Ми зараз не на етапі виконання».
Але в п’ятницю, коли Ізраїль розширив свою наземну кампанію в Газі, посольство США в Бейруті знову закликало американців «залишити зараз країну», попередивши, що найкращий час покинути країну — «до кризи».
Довідка
У 2006 році під час останньої війни між Ізраїлем і Хезболлою Державний департамент наказав евакуювати американських громадян із Лівану. Тоді приблизно за два тижні було евакуйовано приблизно 15 000 американців.
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